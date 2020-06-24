عبدالحفيظ يجتمع بطبيب الأهلي.. وتعقيم ملعب التتش أثناء المران

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع خالد محمود، طبيب الفريق، قبل وأثناء مران المجموعة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري الممتاز.





وحرص مدير الكرة على متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.





وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.





واشتمل مران الفريق على جانب بدني لرفع معدل اللياقة البدنية، بعد العودة من فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.



