57 ألف عائد نوروا مصر.. تنمية المشروعات: هنقدم الدعم والتسهيلات للكل

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروع، إن توجيهات من القيادة السياسة اقرت ان الدولة يجب ان تستوعب العمالة المصرية العائدة من الخارج وذلك إما من خلال استشمار اموالهم او من خلال اقامة المشروعات المختلفة، وكان ذلك بالتنسيق بين الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.





وتابع محمد عبدالملك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن تم الاتفاق على بعدين مهمين جدًأ من قبل الوزارتين، البعد الاول الخاص بالشباب وهو من خلال اقامة مشروعات تتعلق بمجال عملهم وتم الاتفاق على خطة لتنفيذ تلك المشروعات وتدريبهم وتأهيلهم او تمويلهم.





واوضح عبدالملك، ان البعد الثاني هو التعامل مع العائدين من الخارج بشكل عام، وان الجهاز له دور كبير في التعامل مع العائدين من ليبيا والخارج والذي بلغ عددهم حوالي 57 الف، وكان هذا اثر تداعيات فيروس كورونا.





"نورت بلدك"، مناديًا كل العائدين من الخاج بان يتوجهوا للجهاز تنمية المشروعات من خلال التوجه الى اقرب فرع لهم وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز وهو 16733، مؤكدًا على ان الجهاز يقدم كل سبل الدعم لاصحاب المشروعات او الراغبي في اقامة المشروعات.



