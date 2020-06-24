حملات تفتيشية على الصيدليات لمواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بسعر الدواء في بني سويف

شنت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف للدكتوره دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة حملة تفتيشية على عدد من صيدليات قري ومراكز محافظة بني سويف وكذلك عدد ١٢ مخزن أدوية للتأكد من توافر الادويه ومستلزمات الوقايه وعدم المضاربة في أسعارها او احتكارها ،والتاكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمه للمواطنين.
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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بسوق الدواء .
أسفرت الحملة ضبط ألبان مدعمة محظور تداولها في السوق المصري وكذلك أدوية مخدرة يحظر تداولها بالصيدليات دون اتباع السبل القانونية لذلك وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأدوية خاصه بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية ،و تم تحرير المضبوطات تحت تصرف النيابه وعمل محاضر بالوقائع .