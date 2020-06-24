حملات تفتيشية على الصيدليات لمواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بسعر الدواء في بني سويف

شنت مديرية الصحة ببني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف للدكتوره دعاء رمضان مديرة إدارة الصيدلة

حملة تفتيشية

على عدد من صيدليات قري ومراكز محافظة بني سويف وكذلك عدد ١٢ مخزن أدوية للتأكد من توافر الادويه ومستلزمات الوقايه وعدم المضاربة في أسعارها او احتكارها ،والتاكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمه للمواطنين.