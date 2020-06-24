على هامش مران الفريق.. حمدي فتحي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب انتشار فيروس «كورونا»، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وخاض الفريق التدريبات على مجموعتين، حيث بدأت الأولى مرانها في الثامنة والنصف صباحًا، فيما بدأت الثانية المران منذ قليل، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية، وتم استئناف المران وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.





وأدى اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.





وضمت المجموعة الثانية كلا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.

واصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم، على هامش مران المجموعة الثانية، التي تخوض مرانها حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.