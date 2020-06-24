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أخبار العالم

في 24 ساعة.. باكستان تسجل 3892 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:34 ص
باكستان تسجل 3892
باكستان تسجل 3892 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "نيشن" الباكستانية، سجلت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إصابة 3892 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 188926 حالة.  

وأضافت الصحة الباكستانية أنه تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، ناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"؛ ليصل بذلك عدد حالات الوفاة في مختلف أنحاء البلاد إلى 3755 حالة.

وأجرت باكستان 1150141 اختبارًا لفيروس كورونا حتى الآن، و23380 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 77754 في البلاد، فيما يوجد 3337 مريضًا في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات في باكستان بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الصحة العالمية  إلى أن باكستان لم تستوف شروط رفع القيود، ومنذ رفع الحكومة الباكستانية في التاسع من مايو قيود العزل نظرا للضغوط الاقتصادية، ضربت موجة جديدة من الإصابات البلاد.

وشددت الصحة العالمية في رسالة إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند، الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.
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