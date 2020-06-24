بدء اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الأندية.. صور

بدأ اجتماع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مع المديرين الفنيين لفرق الدورى الممتاز فى حضور الإدارة الفنية وإدارة المسابقات لحسم مصير الدورى الممتاز.







جاءت قائمة مدربين على النحو التالي.. جاءت قائمة مدربين على النحو التالي..





الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك، سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان عن الأهلي، ومحمود فتح الله عن بيراميدز وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى ومحمد حليم عن فريق حرس الحدود وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر وإيهاب جلال المدير الفنى مصر المقاصة.





ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع المدربين كافة المعوقات الفنية امام عودة اللاعبين الى الفورمة الفنية والجاهزية البدنية استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مع الأندية من أجل الوقوف على ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.





وبدأت الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضى بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.





واجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الماضي مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما تم تخصيص يوم الخميس الماضب للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





واجتمعت أيضا امس الثلاثاء اللجنة الخماسية المؤقتة باندية الجيزة وبنى سويف والقاهرة والفيوم من القسم الثالث.