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فيديو جراف

هل أشعة الشمس تقضي على فيروس كورونا ؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:02 ص
علاج كورونا
علاج كورونا
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آلاء حسن
مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كشف الباحثون في المركز الوطني الأمريكي حقيقة مساهمة أشعة الشمس في قتل كورونا.

وتبين أن فاعليتها تكون في الهواء الطلق ولكن بنسبة محددة وخلال 6 دقائق من تعريض جزيئات الفيروس للهواء، وتبين قتل الفيروس بنسبة 90% بعد تعرضه لأشعة الشمس في فصل الصيف.


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ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح حقيقة قتل الشمس لفيروس كورونا المستجد .....

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