هل أشعة الشمس تقضي على فيروس كورونا ؟

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كشف الباحثون في المركز الوطني الأمريكي حقيقة مساهمة أشعة الشمس في قتل كورونا.
وتبين أن فاعليتها تكون في الهواء الطلق ولكن بنسبة محددة وخلال 6 دقائق من تعريض جزيئات الفيروس للهواء، وتبين قتل الفيروس بنسبة 90% بعد تعرضه لأشعة الشمس في فصل الصيف.
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وتبين أن فاعليتها تكون في الهواء الطلق ولكن بنسبة محددة وخلال 6 دقائق من تعريض جزيئات الفيروس للهواء، وتبين قتل الفيروس بنسبة 90% بعد تعرضه لأشعة الشمس في فصل الصيف.
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