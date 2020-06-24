في عيد ميلاده الـ 33.. بطولة كأس العالم عقدة ميسي

يحتفل الارجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ، اليوم بعيد ميلاده الـ 33 حيث ولد في مدينة روسايو بالارجنتين عام 1987 .





ويعد ميسي أحد افضل لاعبي كرة القدم في الجيل الحالي كما يصنفه البعض كأفضل لاعب في التاريخ بفضل مهارته وإمكانياته الكبيرة والانجازات التي حققها منذ بداية مسيرته .





حقق ليونيل ميسي مختلف البطولات المحلية والقارية مع فريقه برشلونة وتوج بالكرة حقق ميسي الكرة الذهبية 5 مرات بالتساوي مع غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو بينما حقق جائزة الفيفا الافضل مرة واحده عام 2019 .





ولا ينكر احد مهارته ميسي وكونه افضل لاعب في العالم حاليا الا انه من المفارقات العجيبه انه فشل في تحقيق بطولة كوبا امريكا او كأس العالم مع منتخب بلاده الامر الذي يثير الجدل دائما بين محبيه .





ويصادف ميسي سوء حظ كبير مع منتخب بلاده في كل بطولات كأس العالم التي لعبها فإما خروج المبكر او الاقصاء قبل دقائق معدوده من التتويج .





ونعرض لكم مسيرة ميسي مع كأس العالم :





شارك ليونيل ميسي مع منتخب الارجنيتين في اول بطولة كأس العالم بألمانيا عام 2006 حينما كان عمرة 18 عام ، وأوقعت القرعة الارجنتين مع هولندا وساحل العاج وصربيا





ونجح منتخب الارجنتين في تحقيق الفوز علي ساحل العاج بنتيجة هدفين مقابل هدف وفي المباراة الثانية امام صربيا سجل ميسي هدفه الاول في كأس العالم وانتهت المباراة بفوز لا ألبيسيلستي بنتيجة ستة اهداف دون رد ، وتعادل في مباراة واحده سلبيا امام هولندا





وامام المكسيك في دور ال16 فاز الارجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وخرج امام ألمانيا في ربع نهائي البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 ولم يشارك ميسي في المباراة .





وفي كأس العالم 2010 وقع الارجنتين مع كوريا الجنوبيه واليونان ونيجيرا واحتل المركز الاول بعد الفوز في الثلاث مباريات .





وفي دور ال16 سجل ميسي هدف وقاد الارجنتيني للفوز علي المكسيك بنتيجة 3-1 قبل ان يتعرض لخسارة قاسية اما المانيا بنتيجة اربعة اهداف دون رد





كأس العالم 2014 بالبرازيل





سلمت شارة قيادة المنتخب لميسي وفي مجموعة ضمت نيجيريا والبوسنة وإيران نجح الارجنتين في تحقيق العلامة الكاملة والتأهل لدور ال16 ويحقق الفوز علي سويسر بهدف دون رد وكان حلم ميسي في تلك البطولة يقترب من التحقيق بعد الفوز علي بلجيكا بنتيجة هدف دون رد





وفي المواجهة امام هولندا بدور نصف نجح الارجنيتن في الفوز بضربات الترجيح امام في مباارة النهائي امام منتخب المانيا قضت الماكينات علي طموح ميسي الذي امتد الي الوقت الاضافي وخسر بهدف دون رد في الدقيقة 112 من عمر المباراة الطويلة .





في تلك البطولة حصل ميسي علي جائززة افضل لاعب وسجل ابعة اهداف .





كأس العالم 2018





بعد محاولات ميسي للإعتزال الدولى وتمكن الاتحاد من عودته عن تفكيره ، نجح منتخب الارجنتين في التأهل بصعوبة من دور المجموعات كثاني خلف كرواتيا الذي حقق العلامة الكاملة .





بأداء سئ تعادل الارجنتين مع ايسلندا وخسر بعدها بثلاثية امام كرواتيا وبصعوبة حقق الفوز علي نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف سجل ميسي الهدف الاول وخرج الارجنتين من البطولة مبكرا امام فرنسا الذي توج بطلا لتلك البطولة بعد الهزيمة بأربعة اهداف مقابل ثلاثة وصنع ميسي هدفين لزملائه .