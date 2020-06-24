شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

تعمل منذ فترة شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات على تطوير سيارتها الاختبارية AMG One ، والتى ظهرت فى عام 2017 ومنذ ذلك الوقت وهى تواجه مشاكل في تطوير محرك فورمولا 1 .





ولكن خلال الفترة الماضية ظهرت السيارة أثناء اختبارها بألمانيا في لقطات تجسسية جديدة، وعلى الأرجح أن مرسيدس قامت بحل بعض المشاكل في تطوير محرك فورمولا 1 ليُلبي لوائح الانبعاثات الصارخة.





وبعد هذه الصور التجسسية لمرسيدس AMG One نتوقع أن تقدم النسخ الـ 275 من السيارة المقرر إنتاجها أداءً مذهلًا عند الكشف عنها ، في تستمد السيارة قوتها من محرك V6 سعة 1.6 لتر بمساعدة أربعة محركات كهربائية لتحصل AMG One على قوة أكبر من 1000 حصان .





وسيدور محرك البنزين القوي 11,000 دورة في الدقيقة، لكن نتيجة لهذا ستحتاج إلى إعادة بناء المحرك كل 50,000 كلم تقطعه السيارة، لكن بالتأكيد هذا لن يهم مشتري الـ 275 نسخة الذين يدفعون ملايين الدولارات لشرائها.





يذكر أنه كان من المقرر بدء تسليم السيارة للعملاء في 2019، إلا أنه تم تأجيل هذا الموعد لتطوير المحرك لتلبية متطلبات الانبعاثات الصارمة، وحصلت على فتحات تهوية أكبر في الواجهة الأمامية، كما تظهر المصابيح الخلفية مختلفة أيضًا.