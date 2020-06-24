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أخبار العالم

انتهاكات يومية.. اليونان تنتقد تصرفات تركيا في شرق المتوسط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:11 م
اليونان تنتقد تصرفات
اليونان تنتقد تصرفات تركيا في شرق المتوسط
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دعاء أبوهشيمة
اتهمت اليونان، اليوم الأربعاء، تركيا بقيامها بانتهاك يومي للمجال الجوي والمياه الإقليمية للبلاد. 

ووفقا لوكالة  "اسوشيتد برس"، وجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اتهاما لتركيا بتقويض الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وإحداث مشاكل مع جميع جيرانها، بينما تنتهك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية يوميا.

وانتقد نيكوس دندياس تحركات تركيا في الأشهر الأخيرة في بحر إيجة، الذي يفصل بين البلدين ، قائلا إنه على أنقرة 'الامتناع عن دبلوماسيتها غير المشروعة'. 

وحث وزير خارجية اليونان، تركيا على التوقف عن سياسة التهديد بالقوة غير الشرعية 

وجاءت تصريحات دندياس خلال زيارة إلى الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا برفقة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبدوره، أعرب بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي سيادة اليونان، مؤكدا "سنحمي حدود دول الاتحاد".

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن زيارته لليونان كانت مخططة، لكنها تم دفعها إلى الأمام بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بتركيا"'من أجل إظهار تضامننا وإظهار مدى مشاركتنا مخاوفك".

وجدير بالذكر أن حلفاء الناتو وجيرانها اليونان وتركيا تربطهما علاقات صعبة منذ فترة طويلة، وقد وصل البلدان إلى حافة الحرب ثلاث مرات منذ السبعينيات. وانقسمت العلاقات حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر إيجه، وتوترت العلاقات بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

وتتنازع اليونان وتركيا أيضا على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، وسط غضب كبير من اليونان وقبرص ومصر.
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