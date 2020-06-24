متحضروش للنادى.. الزمالك يخطر اللاعبين بعدم إجراء مسحة كورونا غدا

أخطر مسؤولو نادي الزمالك، لاعبي الفريق بعدم الخضوع لمسحة كورونا، غدا الخميس، على ملعب النادي مثلما كان مقررا، بعدما رفض باتريس كارتيرون المدير الفني استئناف بطولة الدوري.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي، أن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، أخطر جميع اللاعبين بعدم التواجد غدا في مقر النادي، للخضوع لمسحة فيروس كورونا المستجد قبل العودة إلى التدريبات.