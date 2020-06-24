روشتة تامر بشير.. نصائح للتأكد من سلامة إطارات السيارة

أكد الإعلامي تامر بشير أن هناك بعض النصائح للتأكد من سلامة إطارات السيارات ، ناصحًا بعدم الالتفات لكلام فني السيارة عند ملئ إطارات السيارة بالهواء لأن معظم كلامهم عار تمامًا من الصحة.





وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة صدى البلد أن لكل سيارة لها الإطار الخاص بها وهو محدد بناء على حجم السيارة وعدد الأفراد المسموح بها، وتحركات السيارة والحمولة المسموح بها.





ونصح بشير بعدة نصائح عند ملئ هواء السيارة أبرزها عدم السير بالسيارة لفترات طويلة حتى لا يُسبب الاحتكاك، وإعطاء أرقام خاطئة عند قياس الهواء، مشددًا على ضرورة وضع النيتروجين للمحافظة على الإطار لفترات طويلة.





وأشار بشير إلى ضرورة شراء جهاز قياس هواء الإطارات لضمان سلامة الأسرة، بخطوات سهلة وبسيطة، هذه الخطوة ستساعدك على اكتشاف القراءات بطريقة سهلة.



