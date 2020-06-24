خط الدفاع الأول.. محافظ دمياط تكرم الطاقم الطبي لجهودهم في أزمة كورونا

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، عدد من أفراد الأطقم الطبية بمحافظة دمياط بقيادة الدكتور محمود طلحة مرسى مدير مديرية الصحة بدمياط والذى أهدته درع المحافظة وشهادة تقدير..





كما كرمت المحافظ أيضًا الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور زهدى السيد مدير إدارة الحميات ومسئول الترصد والدكتور حسن سليم مدير إدارة المعامل و الدكتور مجدى النجار مدير إدارة الأمراض المعدية.





وشمل التكريم من جانب محافظ دمياط، كلا من الدكتورة هالة سمير مسئول التطعيمات ومكاتب الصحة، والدكتورة أميرة هديهد مدير مستشفى الحميات، والدكتور عماد بلح وكيل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد سابقًا، والدكتور أحمد عبد الله وكيل مستشفى الصدر والدكتور محمد جمعة مدير الإدارة الصحية بدمياط، والدكتور محمد الغباشى مدير إدارة التدريب والمشرف على الحجر الصحى بمدينة دمياط الجديدة والدكتور إيهاب إبراهيم مدير فريق الجودة والمشرف على الحجر الصحى بمدينة رأس البر والدكتور محمد العزب مدير إدارة المستشفيات و الدكتورة شيماء البشبيشى مدير إدارة الطوارئ.





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وتقدمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير والعرفان لهم نظرًا لما قدموه من جهود و تضحيات فى ملحمة وطنية لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" معربة عن فخرها الشديد بالنموذج الذى قدموه خلال الفترة الماضية بمحافظة دمياط وذلك بالتعاون مع أطقم التمريض كما أكدت أنهم خط الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض الذين يحملون على عاتقهم العبور من تلك الأزمة و حماية المواطنين.





وأختصت بالشكر الدكتور محمود طلحة حيث أشادت بجهوده فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق تمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد وأن يحفظهم ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، مؤكدة عزمها تكريم عدد من طاقم التمريض غدًا الخميس.



