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فن

الشلة الفقرية.. عمرو سعد يثير فضول متابعيه بصورة في المرحلة الجامعية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهر فى الصورة برفقه اصدقائه وهو فى المرحله الجامعية.

كتب معلقا على الصورة:" الشلة الفقرية واحنا فى إعدادى فنون تطبيقية !!!! الشاطر يطلعنى؟؟".
نالت الصورة تفاعل متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
اللى لابس نضارة 
اللى لابس بينك 
اللى لابس بينك و ايده على صاحبه 


يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" عن قصة البطل الشهيد العقيد أحمد منسي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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