الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 43، وذلك في شباك كريستال بالاس في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة ا لدوري الإنجليزي





رفاق محمد صلاح يتضامنون مع جورج فلويد ضحية العنصرية قبل مباراة كريستال بالاس اقرأ أيضا |





وسجل صلاح الهدف في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة طولية من زميله فابينيو، ليروضها صلاح داخل منطقة الجزاءن ويضعها فوق هينساي معلنًا عن الهدف الثاني لـ لليفربول





لقيادة هجوم فريق ليفربول، بعدما غاب في المباراة الماضية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث فضل كلوب وقتها إراحته، بالإضافة لعودة الإسكتلندي أندرو روبرتسون لقيادة الجبهة اليسرى مع السنغالي ساديو ماني. وعاد محمد صلاح