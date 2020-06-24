الزوج المتهم بإلقاء زوجته من الخامس بسبب كورونا: أنا بريء وهي ست نكدية

استمعت نيابة المطرية إلي أقوال الزوج المتهم بإلقاء زوجته من شرفة شقتهما والذي قال:" انا بريء وهى ست نكدية وتستاهل اللي حصلها وسبب اللي انا فيه انها مريضة وعلي طول تتشاجر وتفتعل المشاكل وربنا خلصني منها".





وأنكر الزوج في اعترفاته انه القاها من الطابق الخامس وانه تفاجأ بسقوطها مثل الجميع.









كانت شرطة المطرية تلقت بلاغا مفاده سقوط ربة منزل من الطابق الخامس وتم نقلها إلى المستشفى، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة تبين إصابة المجنى عليها بكسور في أنحاء متفرقة من جسدها وتم ضبط زوج المجني عليها وأمرت النيابة بحبس الزوج ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتحرر المحضر اللازم.