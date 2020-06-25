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توك شو

بعد نشرها فيديو.. طبيبة بمستشفى عزل أسوان: لم أقصد إفزاع المواطنين من كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكدت الدكتورة ندى عطية فخرى، طبيبة بمستشفى عزل أسوان، أنها تمكنت من إنقاذ 6 حالات مصابة بفيروس كورونا فى وقت واحد بعدما تدهورت صحتهم.

وأضافت "فخري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، إنها لم تقصد من وراء ما نشرته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن جائحة كورونا، إحداث حالة من الفزع والرعب والقلق لدى المواطنين، بقدر أن توعى المصريين أن خطر كورونا مازال مستمرا.

وتابعت طبيبة بمستشفى عزل أسوان، أنها كتبت "البوست"، عقب إنقاذها الحالات المرضية، مؤكدة "استخدمت تعبيرات قد يراها البعض قاسية بعض الشيء، ولكن ذلك لا يعنى أننا دخلنا مرحلة خطيرة جدًا".

وأشارت الدكتورة ندى عطية فخرى، إلى أن مصر لم تصل لمرحلة حرجة، كما وصلت إليها بعض الدول التي كانت تقوم بالتخلي عن بعض المرضى من أجل إنقاذ آخرين.

وناشدت طبيبة بمستشفى عزل أسوان، المواطنين، اتباع التعليمات والإجراءات الطبية التي يتم الإعلام عنها من قبل وزارة الصحة.
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