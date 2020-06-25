من تواضع لله رفعه.. على جمعة: هذه القيمة عنصر مهم في قضية الرحمة

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رأيناه وهو -من رحمته- ينزل من فوق المنبر عندما رأى الحسن والحسين -رضي الله عنهما- يتعثران في ثيابهما، فأخذهما وضمهما إلى صدره الشريف،

رأيناه وهو يترك أمامة بنت زينب الكبرى -بنته - صلى الله عليه وسلم- - وهي تركب فوق ظهره فيطيل لها السجود.