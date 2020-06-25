رضا عبد العال: حازم إمام لا يصلح رئيسا لنادي الزمالك.. وصوتي لمرتضى منصور ..فيديو

شن رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على حازم إمام "الثعلب الصغير"، نجم القلعة البيضاء وعضو اتحاد الكرة السابق.
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "حازم إمام لا يصلح رئيسًا لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، فهو لا يستطيع إدارة الأمور بشكل جيد، كما أنه ليست لديه خبرات على الرغم من توليه عضوية الأبيض واتحاد الكرة من قبل".
وأضاف عبد العال "بعد انتهاء فترة تولي مرتضي منصور، رئاسة الزمالك، يجب أن يكون هناك رئيس فى مواصفاته؛ وهذا لا يتوافر لدى حازم إمام إطلاقًا، مرتضى منصور أعاد هيبة نادي الزمالك، ومشكلة الأبيض طوال تاريخه رؤسائه، فهو دائمًا رد فعل وليس فعل".
وأردف عبد العال "حازم إمام ليست له كلمة على المستوى الإداري وفشل في الفترة الماضية، عندما كان فى اتحاد الكرة، فهو ليس صاحب قرار".
واختتم رضا عبد العال "بكل تأكيد سأمنح صوتي لمرتضى منصور فهو رجل صاحب كلمة وقرار، وله تأثير داخل الزمالك في السنوات الماضية".