رضا عبدالعال: جماهير الأهلي تكره محمد صلاح بسبب مقارنته بـ أبوتريكة .. فيديو

يجب على الجماهير أن تتعامل مع محمد صلاح على أنه قيمة وقامة كبيرة فى التاريخ، فهو حقق إنجازات كبيرة ونجح فى التطوير من نفسه"

واختتم عبد العال حديثه قائلا : "محمد صلاح يملك إمكانيات فنية وبدنية لا توجد في لاعب آخر على مدار التاريخ فى الدورى المصري، فهو له بصمة كبيرة مع المنتخب الوطني ، و