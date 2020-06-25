رضا عبدالعال: جماهير الأهلي تكره محمد صلاح بسبب مقارنته بـ أبوتريكة .. فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول يتميز عن ميسي وكريستيانو رونالدو بـ"السرعة".
وقال عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد مدير فني لمنتخب مصر نجح في الاستفادة بإمكانيات محمد صلاح، فهو ينجح فى ليفربول من خلال سرعته والقطع بين المدافعين".
وأضاف: "كوبر كان يوظف محمد صلاح فى غير مركزه، وجماهير الأهلي تكره صلاح بسبب مقارنته مع محمد أبوتريكة ، هناك فارق كبير بين محمد صلاح وأبوتريكة، فهو لاعب لعب فى الدوري الإنجليزي، وأبوتريكة لم يلعب سوي فى الدوري المصري".
وأشار عبد العال إلى أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول لا يقارن بأي لاعب مصري على مدار التاريخ.
واختتم عبد العال حديثه قائلا : "محمد صلاح يملك إمكانيات فنية وبدنية لا توجد في لاعب آخر على مدار التاريخ فى الدورى المصري، فهو له بصمة كبيرة مع المنتخب الوطني ، و يجب على الجماهير أن تتعامل مع محمد صلاح على أنه قيمة وقامة كبيرة فى التاريخ، فهو حقق إنجازات كبيرة ونجح فى التطوير من نفسه"