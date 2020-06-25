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سوزي محفوظ توجه نصائح للمواطنين قبل الذهاب لـ الشواطئ.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:47 ص
سوزي محفوظ
سوزي محفوظ
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البهي عمرو
قالت سوزي محفوظ مدرب زمالة مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، إن الأشخاص التى تريد أن تصيف بالشواطئ و الفندقة الخاصة من الأفضل أن تستمتع بالنزول لـ البحر أفضل من حمام السباحة، مؤكدة أن البحر أوسع ودرجة الملوحة بها عالية تمنع تواجد فيروسات وبه تباعد.

وأضافت سوزى محفوظ خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع على قناة أون أن الأشخاص التى تريد أن تستمتع بالنزل لـ حمام السباحة لا يخافون من انتقال فيروس كورونا لأن حمام السباحة يوضع به كلور.

وأشار سوزي محفوظ إلى أن المشكلة ليست فى حمام السباحة ولكن المشكلة من جدران الحمام الترابيزات التى تكون موجودة دخل المصايف.

وطالبت سوزي محفوظ، من جميع المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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