جونز هوبكنز الأمريكية: 34516 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تسجيل 34 ألفا و516 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 751 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت شبكة /سي إن إن/ الأمريكية، اليوم الخميس، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجامعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة مليونين و381 ألفا و538 حالة بينها 121 ألفا و979 وفاة.



