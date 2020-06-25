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الرئيس السيسي: نرفض أي إجراء أحادي الجانب يمس حقوق مصر في مياه النيل.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:32 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد» أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:


"صدى البلد" 
الرئيس السيسي: نرفض أي إجراء أحادي الجانب يمس حقوق مصر في مياه النيل.. ونعمل على إستعادة الدولة الوطنية الليبية وفرض الأمن وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة.


"الأهرام" 
"شكري" و"بومبيو" يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في اتصال هاتفي.


"اليوم السابع"
انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة.


"صدى البلد"
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تعقيم وتطهير نادي المعلمين وشوارع الجيزة.


"مصراوي"
السياحة والآثار: افتتاح 7 متاحف كبيرة خلال 60 يوما.


"أخبار اليوم"
التضامن: 50 ألفا استفادوا من صندوق علاج الإدمان منذ بداية العام.


"الشروق"
وزير الرياضة: إلزام كل الاتحادات الرياضية بإعلان جداول الزمنية لاستكمال الموسم الحالي.


"الوطن"
الجسر الجوي الاستثنائي للطيران يعيد 5478 مصريا آخر 24 ساعة.


"أخبار اليوم"
بالأسماء.. تعرف على أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

"SEE EGY"
حالات الفيروس التاجي في مصر قريبة من 60000

"SKY NEWS"
انتهاء برنامج التعقيم الوطني في الإمارات ورفع قيود الحركة.


"الشروق" 
اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.


"اليوم السابع"
بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالعربي وإعلان نتيجة العينة خلال أيام.
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