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تعليم

وسط تشديدات أمنية.. زحام شديد أمام لجان الثانوية العامة بشبرا مصر "فيديو"

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني - عمر خالد - ندي حمدي

شهدت مدارس منطقة شبرا تكدسًا وزحامًا من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي على مدارس شبرا وسط إجراءات احترازية، وذلك قبل دخول اللجان منذ الساعة 8 صباحًا، حيث حرص الطلاب على التباعد عن بعضهم بينما تسبب البعض في زحام أمام اللجان وسط تشديدات من قبل رجال الأمن.

 

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جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب  الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

 

وحددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرًا.


ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

 

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.

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