وزير الطيران: تقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في بطولة كرة اليد 2021

أكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، جاهزية المطارات المصرية لاستقبال جميع الفرق والبعثات الرياضية، المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 202‪1 مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الحجر الصحى.





قال محمد منار، خلال اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة اليوم، الخميس، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات الخاصة لضيوف مصر من الفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة فى البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر وكذا مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى للبطولة.





وأشار وزير الطيران، إلي أن سيتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من المهارة والحرفية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات الوصول والسفر فى يسر وسهولة وأكثر أمانًا، مؤكدا أن وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة تشارك دائمًا فى تنظيم مثل هذه الأحداث الهامة والبطولات الرياضية التى تستضيفها مصر ولا تدخر الجهد فى تقديم كافة سبل الدعم لضيوف مصر.





تناول اجتماع وزيرا الطيران والشباب، آليات التنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدنى للإعداد الجيد للبطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة اليد وجميع الوزرات المعنية من أجل إنجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة مصر أمام العالم، حيث تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفرق والبعثات الرياضية والوفود المشاركة فى البطولة وتقديم التسهيلات الخاصة لهم ومواعيد الوصول والسفر وكذا مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى للبطولة .





واستقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لمناقشة الاستعدادات الخاصة لإستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس اداره شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومساعده الطيار حسن منير .