صحيفة إسرائيلية تكشف مؤامرة تركيا وإيران وقطر ضد 3 دول عربية

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس مقالًا للكاتب "سيث فراندزمان" حول توغل تركيا وإيران فى كل من ليبيا والعراق وسوريا بالتعاون مع قطر.

وقال "سيث فراندزمان" أن إيران وتركيا يعملون بشكل متزايد على تنسيق السياسات عبر الشرق الأوسط وهو ما يعارض كلاهما دور الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، ولديهما مصالح مشتركة، مثل التجارة للتغلب على العقوبات الأمريكية ومحاربة الجماعات الكردية المنشقة.





وأفاد الكاتب أن إيران وتركيا وحركة حماس عدو مشترك لـ إسرائيل، وهو الأمر الذي قد يجعل طهران وأنقرة قريبة بشكل متزايد في القضايا عبر الشرق الأوسط، من اليمن إلى سوريا.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا في 15 يونيو ، كانت أجندته واضحة وهي أن "دولته تريد أن تساعد تركيا في تخفيف العقوبات وحظر الأسلحة لزيادة التجارة، وستساعد إيران تركيا على عدة ملفات أيضًا وشمل ذلك إعراب إيران عن دعمها لدور تركيا في ليبيا. حيث قامت تركيا بتجنيد متمردين سوريين للقتال في ليبيا حتى تتمكن أنقرة من تأمين حقوق حفر الطاقة قبالة الساحل كذلك أرسلت تركيا طائرات مسيرة وأسلحة إلى ليبيا لدعم الحكومة في طرابلس ضد المعارضة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تركيا وإيران قاموا بالتنسيق لضرب الجماعات الكردية المتمردة، حيث أطلقت تركيا عمليتي Claw Eagle و Claw Tiger في شمال العراق في 17 يونيو وبالتنسيق مع إيران، تهدف العمليات إلى زيادة القواعد التركية في المنطقة الكردية شمال العراق وإلى محاولة عزل حزب العمال الكردستاني عن الحدود الإيرانية.

وبدأت إيران في استهداف ما تسميه "إرهابيين" على الحدود الإيرانية العراقية حيث توجد المجتمعات الكردية حيث ينسق فيلق الحرس الثوري الإسلامي، الذي تعتبره الولايات المتحدة "جماعة إرهابية"، مع تركيا، لمحاربة التهديدات "الإرهابية" من "إقليم كردستان العراق".

وقالت "جيروزاليم بوست" أن التنسيق الإيراني التركي في شمال العراق وليبيا قد يكون موجهًا الآن لإسرائيل ةتشمل الأدلة على التنسيق بين تركيا وإيران معارضة تركيا للغارة الجوية الأمريكية التي قتلت رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومحاولة تركيا لمعارضة العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تم تأكيدها مؤخرًا في منتصف يونيو التنسيق الوثيق مع قطر، وهي حليف لتركيا ولها علاقات وثيقة مع إيران، جزء من اللغز.

وإختتمت الصحيفة أن تركيا تلعب دور في اليمن، وتتحدث أنقرة عن دور إيران في دعم المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون المملكة العربية السعودية ربما تقوم تركيا وإيران بالتنسيق في أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا، حيث سعت إيران بشكل متزايد لدعم مجموعات بالوكالة وحيث تستثمر تركيا أكثر في التواصل العسكري.