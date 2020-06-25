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أخبار العالم

الرئيس اللبناني يحمل حزب الله سبب تردي الاوضاع الاقتصادية

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية، اليوم الخميس، أن الرئيس اللبناني ميشال عون قد حمل حزب الله مسئولية تردي الأوضاع الاقتصادي في البلاد. 

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، ببدء توافد المحتجين على طريق القصر الجمهوري، وتجمعهم رافعين الأعلام اللبنانية.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، جاء ذلك تلبية لدعوة لاعتصامات 
صامتة تحت عنوان "لا ثقة".

كما طالب المعتصمون بتطبيق القرار 1559 رافعين اليافطات المطالبة بذلك.


ويتزامن تجمع المحتجين مع بدء توافد المسئولين لحضور اللقاء الوطني المنعقد في قصر بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية.
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