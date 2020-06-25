ويتفقد تطوير شارع السادات.. محافظ المنوفية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية بمدينة شبين الكوم تفقد خلالها مدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين وذلك للاطمئنان علي انتظام سير امتحانات الثانوية العامة.





وكذا الوقوف علي مدي الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب





وكان في استقباله وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية .





وقد تفقد المحافظ بوابات التعقيم والممرات المخصصة للطلبة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وإطمئن من رئيس اللجنة علي توافر مواد التعقيم واستقرار عملية أداء الامتحانات ، وكذا التواجد الأمني بمحيط المدرسة وعدم تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان ، مشيرًا علي استمرار عمل غرفة العمليات علي مدار الساعة لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها .





كان محافظ المنوفية قد اوصي بعمل حواجز أمنية وشوادر أمام اللجان لسهولة التحكم في دخول الطلبة لمقار لجانهم الامتحانية وعدم تزاحم أولياء الأمور وتلافي السلبيات التي تمت في إمتحان اللغة العربية .





كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد طلاب لجنة المساعي المشكورة بلغ 620 طالب موزعين علي 40 لجنة ، مؤكدًا علي إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مشيرًا الي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية وتم التنسيق مع مديرية الامن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم





وفي سياق متصل تفقد محافظ المنوفية بدء أعمال رصف شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم بدءًا من شارع صبري أبو علم وحتي محطة عاطف السادات وإزدواجه ورفع كفاءته بطول 1.750 كم وتكلفة 8 مليون جنيه





وخلال تفقده شدد المحافظ علي تواجد مندوب شركة الكهرباء والمساحة والمرافق لازالة أي معوقات تواجه الشركة أثناء الرصف وذلك لسرعة إنهاء الأعمال وفق للجدول الزمني المحدد .





كما إستمع المحافظ لشكوي أحد المواطنين بشأن عدم تواجد غطاء لاحد بيارات الصرف بالمنطقة ، وعلي الفور أجري اتصال هاتفيًا برئيس شركة مياه الشب والصرف الصحي لسرعة إجراءا التغطية حفاظًا علي أرواح المواطنين .



