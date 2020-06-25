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تعليم

شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:28 ص
لجنة الثانوية بالمنوفية
لجنة الثانوية بالمنوفية
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محمد أمين
 شهدت لجان الثانوية العامة في المنوفية صباح اليوم، إقبالا من الطلاب والطالبات لأداء ثاني يوم من امتحانات الثانوية العامة.


ويبلغ عدد الطلبة الذين سيؤدون الامتحان اليوم بالمنوفية 32 ألفا و532 طالبا وطالبة موزعين على 101 لجنة أساسية.

وشهدت اللجان التزاما تاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية لدخول اللجان، حيث تم تعقيم جميع المراقبين والطلبة قبل دخولهم للجان لمنع انتشار العدوى.

كما اشترط رئيس اللجان على جميع الطلبة والمراقبين ضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول اللجان.
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
شاهد| بوابات تعقيم وكمامات وقفازات طبية لكل طالب قبل دخول لجان الثانوية بالمنوفية
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