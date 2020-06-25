أبرزها صفار البيض.. طرق طبيعية لتكثيف الحواجب وزيادة سمك الشعر

بدون كريمات مكلفة أو باهظة الثمن، يمكنك تحضير وصفة سريعه لإطالة الحواجب والتخلص من فراغات الحواجب بسرعة غير متوقعه إليك حيل سريعه تساعد على تقوية حاجبيك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ايد.

1. خليط الزيوت





وصفة الحليب

يحتوي الحليب على البروتين وفيتامين ب وحمض اللاكتيك والكالسيوم. يستعيد ويحمي شعرك بينما يحفز إنتاج الكولاجين. اغمس قطعة قطن في الحليب الكامل وامسح حاجبيك و اتركي الحليب يجف ثم اشطفيه بغسولك المعتاد.

عصير الليمون



الليمون هو مصدر قيم للفيتامينات ومضادات الأكسدة ، وهو ضروري لتقوية الشعر وجعله تنمو بشكل أسرع ولكن كونى حذره - قد يكون لعصير الليمون تأثير تفتيح ملحوظ.



الزيوت العطرية



للحصول على أفضل تأثير ، نوصي بزيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر المعروف بخصائصه المهدئة والمرطبة. يفضل استخدامها مع زيت أساسي (جوز الهند أو الزيتون أو الخروع) فقط اصنعي مزيجًا من الزيوت الأساسية والزيوت الأساسية ، ودلكي بخفة في حاجبيك. كرر العلاج يوميًا



صفار البيض

صفار البيض هو مصدر غني بالفيتامينات والبروتينات التي تقوي وتثخن شعر الحاجب على طوله بالكامل. خذ صفار بيضة واحدة واخفقيه وضعيه على حاجبيك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.