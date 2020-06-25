شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠كجم من البرجر مجهول المصدر و١٠كجم من السجق الفاسد و١٥ كجم من الدواجن المتبلة المعدة لعمل اسياخ الشاورمة كماتم ضبط كميات من المصنعات الفاسدة ومنتهية الصلاحية بعدد من المحال التجارية لبيع اللحوم براس البر.



