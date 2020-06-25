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محافظات

شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 م
ضبط 45 كيلو من البرجر
ضبط 45 كيلو من البرجر
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زينب الزغبي


شنت مباحث التموين بدمياط برئاسة الرائد احمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ،حملة مكبرة على المجازر ومحال بيع اللحوم بنطاق محافظة دمياط لضبط الاسواق والسلع الغذائية ولمنع محتكرى السلع والزامهة بالبيع بالشروط المطابقه للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن  ضبط ٢٠كجم من البرجر مجهول المصدر و١٠كجم من السجق الفاسد و١٥ كجم من الدواجن المتبلة المعدة لعمل اسياخ الشاورمة كماتم ضبط كميات من المصنعات الفاسدة ومنتهية الصلاحية بعدد من المحال التجارية لبيع اللحوم براس البر.


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جاءت الحملة بالتنسيق مع كلامن إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط ، برئاسة  الدكتور طارق يوسف ابوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالاشتراك مع  ضياء الدين قنديل مدير ادارة راس البر للرقابة التموينية.

. تم تحرير المحاضر اللازمة  تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الاجراءات الازمة حيال المحال التجارية التى تخالف البيع طبقا للمواصفات الازم توافرها.


شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر
شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر
شاهد.. ضبط 45 كيلو من البرجر واللحوم الفاسدة براس البر
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