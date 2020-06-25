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سيارات

"اوعى تسيبله المفتاح".. 4 نصائح عند ركن السيارة مع السايس

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:58 م
٤ نصائح عند ركن السيارة
٤ نصائح عند ركن السيارة مع السايس
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منة الله عبد الحميد
"الركنة".. شبح يطارد معظم قائدي السيارات بشكل مستمر، خصوصا عند الدخول إلى المناطق العشوائية والضيقة التي لا يوجد بها أماكن متوفرة للركن بطريقة آمنة. 

ومع البحث عن المكان الأمثل للركنة، يظهر أمامك سايس من تحت الأرض يقنعك بترك السيارة في مكان ما لأنه آمن، وللأسف يقوم قائد السيارة بالاستجابة له. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد نصائح عليك اتباعها أثناء ركن سيارتك عند السايس :  

1- من ضمن الأخطاء الشائعة التي تتصدر المشهد أصناء الركن هو ترك مفتاح السيارة مع السايس، اعتقادًا من السائق أنها ستصبح في أمان، ولكن بالعكس فهي عرضة للسرقة والتعرض للحوادث.

2- النظر إلى مؤشر البنزين وحفظ مكانه جيدًا، هذه الحركة ستجعلك أكثر راحة لتجنب تحرك السيارة من مكانها.

3- تركيب عصا التحكم في السيارة العالقة بين الدريكسيون والفرامل لتجنب تحرك السيارة.

4-لا تدفع للسايس أي موال بعد ركن السيارة مباشرة، يجب عليك الدفع قبل التحرك مباشرة لضمان سلامة السيارة.
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