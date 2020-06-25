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تعليم

تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:51 م
نموذج اجابة
نموذج اجابة
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ياســـمين بدوي
نشرت صفحة مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبين الكوم عبر فيس بوك ، صورا مسربة لـ نموذج إجابة امتحان مادة اللغة العربية الذي يتم على أساسه تصحيح امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الأحد الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألف و221 طالب/ طالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألف و503 طالب/طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألف و223 طالب/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19ألف و495 طالب/طالبة امتحان اللغة الألمانية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية) ، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي 227 طالب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم. 
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
تسريب نموذج إجابة امتحان عربي الثانوية العامة عبر فيسبوك بعد بدء التصحيح في الكنترولات
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