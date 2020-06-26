AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمنع سفر خريجي كليات الطب قبل أداء 5 سنوات في المستشفيات الحكومية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:56 ص
النائب حاتم عبد الحميد
النائب حاتم عبد الحميد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من الحكومة، بضرورة السيطرة على ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج، عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.

وقال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن أزمة عجز الأطباء خطيرة للغاية، وظهر ذلك بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب مواجهة أزمة عجز الأطباء بعد انتهاء فيروس كورونا، والتي أعطت دروس عديدة للمسؤولين والمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أولوياتها الفترة المقبلة، وتعطي القطاع الصحي والأطقم الطبية أهمية خاصة، باعتبار أن الملف يمثل أمن قومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحماية الأطباء.. برلماني يطالب بتوفير كابينة تعقيم لمستشفي حميات بنها

طلب إحاطة لتكليف خريجى الطب والصيدلة للاستعانة بهم فى مواجهة كورونا

لمواجهة كورونا وسد العجز بالمستشفيات.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض.. وصحة البرلمان تطالب بالاعتماد على أطباء التكليف والمفصولين

مقترح برلمانى لخفض تنسيق كليات الطب لـ90% لمواجهة كورونا

لسد العجز بالمستشفيات.. برلماني يطالب بزيادة رواتب الأطباء لـ 5 آلاف جنيه

برلمانية تطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء لحل أزمة عجز المستشفيات

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

اغتصبها بعدما قتلها بالاتفاق مع زوجها.. تفاصيل جريمة العار بالدقهلية

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

من الفضاء.. 3 وكالات فضائية تكشف تأثير كورونا على كوكب الأرض

AdvertisementS

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها