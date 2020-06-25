غلق دورات المياه وممنوع الجنائز وعقد القران.. وكيل أوقاف الدقهلية يراجع خطة فتح المساجد

عقد الشيخ طه زيادة . وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية اليوم الخميس ، بمقر دار مناسبات مسجد أبو دبوس بالمنصورة .





وذلك لمناقشة تنفيذ الضوابط والتعليمات التى حددتها الوزارة لفتح المساجد.





وقد هنأ فضيلته المديرين بقرار فتح المساجد وأكد على ضرورة المحافظة على تلك النعمة بتنفيذ التعليمات والضوابط وذلك للصالح العام والمحافظة على صحة المواطنين حتى يرفع الله عن مصرنا البلاء والوباء.





وتحدث فضيلته عن الالتزام بجميع الضوابط التالية:





عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا، عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.





عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.





كما شدد على عدم فتح مصليات السيدات وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) كذلك عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد و عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.





وعند اكتمال العدد وفق العلامات المحددة بالمسجد يتم غلق الأبواب و عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط ، وان تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط ، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت.





كما شدد على تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.





الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.





كما أكد ضرورة الالتزام بارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) و وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها وعدم المصافحة أو المعانقة و متابعة التطهير والتعقيم المستمر وان يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة.





وحضر الاجتماع كل من فضيلة الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة وفضيلة الشيخ احمد عبد النبي - رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية.





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