مسرحية مشهور مش مشهور على يوتيوب وزارة الثقافة.. اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار عرض " مشهور مش مشهور " اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".





تعرض المسرحية في تمام الساعة ١١ م على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع "يوتيوب" ويعقِّب على العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع





عرض " مشهور مش مشهور " عن قصة "كلخاس" لأنطون تشيكوف، بطولة سامي مغاوري، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، إضاءة مازن الغرباوي، إعداد موسيقى إسلام على، العرض من إعداد وإخراج مازن الغرباوي







