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فن

مسرحية مشهور مش مشهور على يوتيوب وزارة الثقافة.. اليوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار عرض "مشهور مش مشهور" اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

تعرض المسرحية في تمام الساعة ١١ م على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع "يوتيوب" ويعقِّب على العرض الفنان الكبير دكتور سناء شافع.

عرض "مشهور مش مشهور" عن قصة "كلخاس" لأنطون تشيكوف، بطولة سامي مغاوري، محمد طلبة، ديكور مصطفى التهامي، إضاءة مازن الغرباوي، إعداد موسيقى إسلام على، العرض من إعداد وإخراج مازن الغرباوي


العرض ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافة ، تحت إشراف الفنان ايهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي والفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة.
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