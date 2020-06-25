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محافظات

إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا في عزل المنيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:52 م
إجراء أول عملية ولادة
إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا في عزل المنيا
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ايمن رياض
تمكن اطباء التأمين الصحي بمحافظة المنيا من إجراء أول ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأن السيدة عمرها37 سنة، وعقب اجراء العملية تم وضعها بالقسم الداخلي دون احتياج إلي عناية مركزة حتى الآن وتخضع للعلاج والمتابعة.

وضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور مينا ملاك، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد دسوقي أخصائي التخدير، والدكتورة إيمان سيد والدكتور محمد فتحي مسئولا مكافحة العدوى، والدكتور أحمد عبد الحليم طبيب الأطفال.
 
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كان الفريق الطبي بمستشفى عزل ملوى احتفل بسبوع طفلين حديثى الولادة لسيديتن مصابتين بفيروس كورونا. 
 
وقال أعضاء الفريق الطبى إن الاحتفال للترفيه عن السيدتين المصابتين، وإدخال البهجة والسرور عليهما، لرفع معنوياتهما خلال فترة العلاج وتواجدهما داخل المستشفى. 
 
كما شهدت المستشفي وفاة ٣ حالات من المرضي من بينهم سيدتان ورجل بينما تواجد في قسم العناية المركزة 10 حالات.

يذكر أن مستشفى مطاى، شمال المنيا، أعلن عن خروج حالة الولادة التي تم إجراؤها بالمستشفى الأيام الماضية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا واستقرار حالتها هي وطفلها بصحة جيدة لتقرر المستشفي خروجهما من الحجر الصحي.
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