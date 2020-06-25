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محافظات

دراسة شاملة لتطوير منظومة النظافة بـ بني سويف في ختام دورة تأهيل الشباب

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:59 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجلسة الختامية لفعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب، التي تضمنت على مدار 3 أسابيع  التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات،وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية . 

كما شهدت فعاليات اليوم حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والأستاذ محمد على الأمين العام للمجلس الاستشاري والمشرف على المبادرة ، وفريق عمل من المحافظة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب . 

استعرض الشباب المشاركين تجربة عملية لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة، بهدف التدريب على الجانب التطبيقي لما تمت دراسته خلال فترة الدورة في حل المشكلات وإدارة الأزمات، فقد قامت المجموعة بإعداد دراسة متكاملة  لتطوير مشروع النظافة التابع للمحافظة . 

واحتوى مشروع التطوير على الدراسات اللازمة مثل : الدراسات الإدارية  والفنية والمالية  للوضع الراهن ، ومقترحات التطوير  والتحسين لذلك ، وآلية تنفيذ تلك المقترحات ، واحتوى مشروع التطوير على برنامج زمني للتنفيذ ، و آليات للمتابعة والتقييم والتقويم  في كل مرحلة أو بند من مكونات المشروع ليسهل تلافي السلبيات ودعم نقاط القوة . 
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واستطاع 3 من الشباب "الممثلين عن المجموعة "استعراض مكونات الدراسة التي تم إعدادها عن طريق مشاركة 46 شابا من المشاركين في مبادرة تأهيل وتمكين ،حيث ناقشهم المحافظ في عدد من التفاصيل العملية والفنية التي تضمنتها الدراسة ، بالإضافة إلى تبادل النقاش والحوار بينهم وبين السكرتير العام المساعد رئيس مجلس إدارة  مشروع النظافة ، وفي حضور السكرتير العام الذي ناقش المجموعة في عدد من التفاصيل الإدارية الهامة . 

وعلق على بعض محاور  الدراسة كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، والذي قد  أشرف على أعمال التدريب تنفيذا لتوجيهات المحافظ، من خلال قيادة مجموعة وفريق عمل من شباب ديوان عام المحافظة، حيث تم متابعة برنامج التدريب والتأهيل الذي شمل الجانب النظري والأكاديمي،والجانب العملي المتمثل في الدراسة التي تم استعراض مكوناتها اليوم . 

 وبدوره أعرب محافظ بني سويف عن شكره لكل القائمين على إنجاح التجربة،التي تعد تجسيدا حقيقيا وتنفيذا على أرض الواقع لتوجيهات القيادة السياسية الواعية والواثقة في قدرات وإمكانات أبناء الوطن، والتي تترجمها  الدولة  في صورة خطوات عملية نحو تمكين الشباب وإتاحة كافة الفرص الممكنة أمام الشباب المصري الواعد الذي يمتلك الطاقة والقدرة والانتماء لخدمة وطنه . 

وأثنى المحافظ على الدراسة التي تم استعراضها في الجلسة الختامية "اليوم"، مؤكدا أنها مميزة، وبُذل فيها جهد كبير ومخلص ،ومشددا على دعمه لتنفيذها على أرض الواقع من خلال مجموعة الشباب الذي قاموا بإعدادها من منطلق من يقوم بالاقتراح سيقوم بتنفيذه،وذلك مع تدارك بعض الملاحظات الفنية والإدارية التى تم استعراضها خلال المناقشة، والتي ستظهر عندما تخرج الدراسة لحيز التنفيذ.

وقال أن مايميز ذلك الجهد  هو العمل بروح الفريق الواحد ، وتحت مظلة وأهداف محددة ، وأن تكون  المصلحة العامة هي الهدف و المحرك الرئيسي للقيام بهذا العمل المشرف . 
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