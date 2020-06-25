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محافظات

تعافي 9 حالات كورونا في بني سويف

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:11 م
تعافي ٩ حالات كورونا
تعافي ٩ حالات كورونا في بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من  مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات المركزى على المتابعة المستمرة.
تعافي 9 حالات كورونا في بني سويف
تعافي 9 حالات كورونا في بني سويف
تعافي 9 حالات كورونا في بني سويف
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