يوسف الشريف في ضيافة رامي رضوان على dmc غدا





ويكشف الشريف خلال استضافته كواليس مسلسله الأخير "النهاية" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وسبب اتجاهه لعمل هذه النوعية من المسلسلات والمتاعب التي واجهها فريق العمل أثناء تصوير المسلسل وكيف استعد لتقديم أول مسلسل خيال علمي.





كما يغني الفنان يوسف الشريف خلال استضافته لأول مرة ويرد على كل ما أثير بشأن المسلسل في وسائل الإعلام العالمية.

يحل النجم يوسف الشريف في أول ظهور له بعد تألقه في مسلسل (النهاية) ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي ام سي " في حلقة خاصة غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.