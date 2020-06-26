ضبط 14 ألف قطعة شوكولاتة فاسدة قبل بيعها للمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .



أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لإنتاجه 14400 قطعة "شيكولاتة منتج نهائى" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحيازته (11,350 طن سلع غذائية "زيت طعام – سكر – كاكاو خام") بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" .







