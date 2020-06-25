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حوادث

ارتكبوا 12 حادثا.. ضبط عصابة سرقة المساكن والمتاجر فى 6 اكتوبر

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:19 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 12 حادث سرقة مساكن ومتاجر بأكتوبر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر والتسلق" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه"، وعثر بحوزته على "3 شاشات - 2 سماعة ومكبر صوت - 2 أسطوانة غاز" ، وأضاف المتهمين بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
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