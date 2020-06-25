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فن

الجميلة أم أولادي.. رامى صبرى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:29 م
رامي صبري
رامي صبري
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ميرنا محمود
احتفل  النجم رامي صبري بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

ونشر رامي صبري صورة برفقة زوجته وعلق قائلا: زوجتي الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادي الغالين، كل سنة وانتي طيبة ودايما مع بعض بحبك.

يذكر أن حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".


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تدور أحداث مسلسل "فرصة تانية" حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية، التي تفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.
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