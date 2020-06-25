الجميلة أم أولادي.. رامى صبرى يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل النجم رامي صبري بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





كل سنة وانتي طيبة ودايما مع بعض بحبك. ونشر رامي صبري صورة برفقة زوجته وعلق قائلا: زوجتي الغالية الحبيبة الجدعة الجميلة أم أولادي الغالين،





يذكر أن حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".









اقرأ أيضًا:





تدور أحداث مسلسل "فرصة تانية" حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية، التي تفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.





"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.