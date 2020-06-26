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بين الناس

خوفا من العدوى.. مواطنون يشكون التزاحم في مكتب بريد العمرانية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن أحمد شوقي مقيم العمرانية محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الشديد أمام مكتب بريد العمرانية.

ويقول فى رسالته: أشكو من التزاحم الموجود فى مكتب بريد العمرانية نتيجة تكدس المواطنين والتعامل بصورة غير لائقة من الموظفين وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية ما أدى إلى مخالفة قرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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