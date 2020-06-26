اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية.. ونواب: قرار إيجابى لتنشيط السياحة.. ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين

برلماني: تسيير مصر للطيران رحلات لـ 29 وجهة دولية قرار تحفيزي لعودة السياحة

نائب:عودة حركة الطيران كان ضروريا فى ظل تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد المصرى





أشاد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بقرار شركة مصر للطيران ، بشأن تسيير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية ، حيث أكدوا أن عودة رحلات الطيران تدعم الاقتصاد، خاصة وأن حجم العمالة فى قطاع السياحة تصل إلى 5 مليون عامل للحفاظ على الثروة الوطنية لمصر، وبهدف تجنب تدنى مستوى المعيشة ، كما أشاروا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء إنطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين.





فى البداية قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إنه مع بدء فتح الشواطئ الخاصة من غدا السبت ، فلابد أن تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة وأن هذه الأماكن مثل شرم الشيخ بعيدة عن الفيروس، كما أن مرسى علم كان بها حجر صحى للعائدين من الخارج.





وأضاف خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه قرار شركة مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية يستهدف تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعتبر مصدر رئيسى للعملة الصعبة التى تمثل النقد الأجنبى لمصر.





وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء إنطلاق رحلات الطيران وإستقبال السائحين، داعيا إلى ضرورة ألا تزيد نسبة الكثافة فى الفنادق عن 50 % ، بحيث تعود العمالة للعمل فى الفنادق مرة اخرى.

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وقال النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن قرار شركة مصر للطيران بشأن تسيير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية ، مشيرا إلى أنه قرار تحفيزى من جهة وزارة الطيران لعودة عدد من السياح القادمين من بلادهم ، والتى تتوقف على مدى انتشار وباء كورونا.

وأكد إدريس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد من إتباع الإجراءات الإحترازية خلال رحلات الطيرن إلى هذه الدول لمنع انتشار وباء كورونا ، مشيرا إلى أن عودة رحلات الطيران تدعم الاقتصاد، خاصة وأن حجم العمالة فى قطاع السياحة تصل إلى 5 مليون عامل للحفاظ على الثروة الوطنية لمصر، وبهدف تجنب تدنى مستوى المعيشة.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إلى أننا يجب أن ننظر للعالم حولنا ، وقامت عدد من الدول بعودة حركة الطيران مثل أسبانيا واليابان، متسائلا هل سيتم إستيعاب الإجراءات الإحترازية فى حركة الطيران وهل سيتم الإلتزام بشروط تشغيل الفنادق السياحية.

وتابع: لابد أن نشجع عودة السياحة لحماية الاقتصاد القومى، خاصة وأن دخل قطاع السياحة يمثل ثلث الناتج القومى لمصر.





وأشاد النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بقرار شركة مصر للطيران بشأن تسيير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية ، مؤكدا انه كان لابد من عودة حركة الطيران فى ظل تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد المصرى.

وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اقتصاد الدول الكبرى لم يتحمل تداعيات فيروس كورونا ، وذلك قررت عدد من الدول عودة حركة الطيران مرة اخرى.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية مع بدء عودة حركة الطيران ، من خلال تخصيص مقعد فى اخر الطائرة لأى حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى ضرورة ان يكون لدى كل سائح يأتى إلى مصر شهادة طبية تفيد بخلوه من فيروس كورونا.





وكانت قد أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران" عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من ٢٩ نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٠.





وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من الأول من يوليو، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.





وأعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى ١٧ نقطة بقارة أوروبا، و٤ نقاط بقارة أفريقيا، و٤ نقاط بالخليج والشرق الأوسط، و٣ نقاط بأمريكا الشمالية، وإلى مدينة جوانزو بالصين.





وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هذا القرار في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو، حيث حرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتيريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة، وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة.





ومن جانبه، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه "في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول، فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى ١٣ نقطة بقارة أوروبا وهي "أمستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول"، وسيتم إضافة رحلات إلى كل من "برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي "أديس أبابا – جوبا – تونس" وسيتم إضافة "دار السلام" خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي "دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت"، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي "واشنطن – نيويورك – تورونتو"، بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة جوانزو بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، وذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.





جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.