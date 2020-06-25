بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. هاشتاج ليفربول يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # ليفربول بعد تتويج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ ٣٠ عاما.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يجب ان لا ينسى أحد أن عودة الليفر التاريخية نجمها الاول الاسطورة العربية محمد صلاح .. كاسر الارقام القياسية في الانفيلد وانجلترا كلها ‎#ليفربول" و"‏الف مبروك لجماهير ليفربول لقب مستحق واداء رائع واكيد مباركة خاصة لفخر العرب ابو مكة ‎@MoSalah نفتخر فيك ".

وعلق آخرون" ‏كان الاعتقاد أن الاسطورة بوب بيزلي في مكانة لا أحد يقترب منها في تاريخ تدريب ليفربول ، العمل الخارق الذي قدمه يورجن كلوب جعله يرتقي ليقترب من هذه المكانة ، الرجل الذي قال بتواضع يوما : أنا فقط " النورمال ون" ، المتواضعون يذهبون بعيدا في طموحاتهم ." و "‏استحقاق تام بكل جدارة بحصول ليفربول على لقب البريمرليغ 2019/20 ، مبروك لجماهير ليفربول .. مشروع كلوب العظيم حقق الابطال و نافس على الدوري الموسم الماضي لآخر فرصه و الان يحقق دوري 2019/20 قبل 7 جولات".





بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ألقاب محمد صلاح مع ليفربول





واضاف آخرون" ‏لأول مرة منذ 30 عاما ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه وقبل 7 جولات من النهاية منفردًا بالصدارة وبفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب منافسه محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يتوج بالبريميرليج مثلما كان عندما تُوج بدوري الأبطال مبروك لكل عشاق الريدز"و" ‏مبروك ليفربول.. مبروك لصلاح.. ألقاب وتاريخ عظيم للاعب (مصري خالص)، تألق وحصد ألقاب وبطولات مشرفة.. تمكن باجتهاده وتطوره من حصد بطولتين - من الأكبر في العالم- دوري أبطال أوربا والدوري الإنجليزي بخلافه مكانته العالمية ضمن الأفضل والأهم".