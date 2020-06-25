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رياضة

إبراهيم سعيد: الدوري لن يُستأنف هذا الموسم

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:50 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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عمرو ابوبكر
قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو إن بطولة الدوري العام هذا الموسم لن تُستكمل بسبب الأحداث التي تمر بها كرة القدم في مصر وعدم استعداد جميع الفرق لعودة النشاط.

وأضاف "سعيد" خلال استضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك تخبطا شديدا في الاستعداد من المسئولين لعودة النشاط هذا الموسم. 

وأشار إلى أن هُناك فرقا ليست على كامل الاستعداد لاستكمال الدوري بسبب حاجة اللاعبين لفترة كبيرة لعودة اللياقة البدنية والمشاركة في المباريات.

وتابع أنه لابد وضع خطة مُحكمة لجميع الأندية من أجل الاستعداد لعودة الدوري ومنحهم فترة كبيرة للتأهيل والعودة من جديد.
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