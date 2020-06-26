بعد اعتزالها الفن.. داليا إبراهيم: لست من مواليد 74.. وفيه كلام على النت "أنا مقولتوش"

واعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت «داليا» العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.





وقالت داليا : "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".





يذكر ان داليا ابراهيم تعد احدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية الجيدة ولعل من ابرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".