بعد اعتزالها الفن.. داليا إبراهيم: لست من مواليد 74.. وفيه كلام على النت "أنا مقولتوش"

عادت الفنانة داليا إبراهيم، لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد يومين فقط من إعلان اعتزالها الفن عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتخرج بتصريح جديد.
ونفت داليا إبراهيم، من خلال منشورها على فيسبوك، عدة شائعات وتصريحات نسبت لها خلال الفترة الأخيرة، ولم توضح ما هي، وكتبت: «فى كلام على النت لم اقوله يوما بجانب اننى لست من مواليد 74».
واعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت «داليا» العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال.
وقالت داليا : "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".
يذكر ان داليا ابراهيم تعد احدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية الجيدة ولعل من ابرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".