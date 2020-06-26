بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة





تعرضت الأم الأذى البدني الوحشي على يد ابنها العاق، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح وقام بإحراق أجزاء من جسدها.

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وبعد بلاغ تلقته النيابة العامة في مكة المكرمة بالسعودية تم نقل الأم في حالة سيئة إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة لجروحها الخطيرة والحروق التي عانت منها إثر الاعتداء.





هرب الابن قبل وصول الجهات الأمنية إلى مكان الحادثة، وحاول الاختفاء عن الأنظار حتى لا يتم القبض عليه.





كثفت شرطة العاصمة المقدسة تحرياتها للكشف عن مكان اختبائه، وبالفعل نجحت القوات في القبض على المجرم ليتبين معاناته من حالة غير طبيعية ووجود سوابق أخرى عليه.