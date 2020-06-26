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اقتصاد

تنفيذ 208 آلاف عملية تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 11.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1918 مليون ورقة منفذة على 208 آلاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2138 مليون ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.


واستحوذت الأسهم على 49.76 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 50.24 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
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