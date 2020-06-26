تنفيذ 208 آلاف عملية تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

على 186 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 12.2 %و العرب على 6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.